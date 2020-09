PlayStation 5 – Next-Gen-Spiele werden teurer

Sony hat nun die Preise der PlayStation 5 Release-Titel verraten. Wie es aussieht, werden wir demnächst 10 Euro mehr bezahlen müssen als bisher.

PlayStation 5 Games kosten 80 Euro

Die Befürchtung vieler Spieler, dass die Next-Gen-Spiele teurer werden als bisher, scheint sich zu bewahrheiten. Sony hat eine Liste mit den Release-Titeln der PlayStation 5 veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass die Spiele um die 80 Euro kosten werden – 10 Euro teurer als in der Vergangenheit.

Bis auf Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Sackboy: A Big Adventure werden alle Launch-Titel 79,99 Euro kosten. Ein möglicher Grund dafür könnten die gestiegenen Entwicklungskosten sein. Einige Publisher begründen diesen Schritt auch mit der besseren Leistung und höheren Geschwindigkeit der Next-Gen-Konsole.

Werden alle Spiele in der Zukunft so teuer sein? Wahrscheinlich nicht, doch die Launch-Titel sind ein klares Indiz dafür, in welcher Preisklasse wir uns demnächst bewegen werden. Insbesondere Triple-A-Titel werden wohl in diesem Preissegment liegen.

Quelle: PlayStation Blog, Polygon