Cyberpunk 2077 – Neues Gameplaymaterial aus der Night City Wire: Episode 3

Während der dritten Folge von Night City Wire veröffentlichte CD Projekt RED neues Videomaterial, in dem ausgewählte Aspekte zu Cyberpunk 2077, einschließlich der Welt des Spiels und der Gangs, diskutiert werden. Das veröffentlichte Video Postkarten aus Night City zeigt zuvor nie gesehene Orte und neue Persönlichkeiten aus der Welt, gepaart mit zusätzlichen Hintergrundinformationen über die lebendigste und gefährlichste Metropole der Zukunft.

Neues Gameplay zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht

Gangs von Night City stellt einige der berüchtigtsten Gangs vor, die innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen operieren und mit denen Spieler Geschäfte machen oder Kämpfe starten können, um zu überleben. Oder natürlich beides.

Den Abschluss der dritten Folge von Night City Wire bildet ein spezielles Segment, das sich dem großen Finale des offiziellen Cyberpunk 2077 Case-Modding-Wettbewerbs widmet, bei dem die Kreationen der Teilnehmer vorgestellt und die Gewinner bekannt gegeben werden. So ewig müssen wir uns aber alle nicht mehr gedulden.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Quelle: CD Projekt RED via Pressemeldung