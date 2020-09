Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2020

Neue Woche, neue Releasevorschau. Diesmal haben wir unter anderem eine Collection für euch, die gerade mal vor zwei Wochen angekündigt wurde. Außerdem gibt es ein heiß erwartetes Remaster, eine Indiehit-Fortsetzung und etwas für Wrestling-Fans.

Super Mario im Dreierpack in unserer Releasevorschau

Spelunky 2 (Playstation 4, PC) – 15. September

Die Indieschatzjagd Spelunky bekommt einen zweiten Teil. Mit knuffigen Comicfiguren erkundet ihr unterirdische Höhlen auf der Suche nach verborgenen Schätzen und begegnet dabei allerlei Monstern, denen ihr mit witzigen Waffen zu Leibe rückt.

Undaunted: The First Heresy (PC) – 15. September

Undaunted beschreibt sich als einen Roguelike-First-Person Shooter, der in einer mythologischen, fantastischen Unterwelt spielt.

Vaporum: Lockdown (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 15. September

Vaporum schickt euch auf eine taktische Einzelspielererfahrung, wo ihr in einem Gitter gegen Monster kämpft, Fallen ausweichen müsst und euch durch mysteriöse Anlagen durchschlagen müsst.

Medieval Dynasty (PC) – 18. September

Dieses Spiel schickt euch, wie der Titel bereits verrät, ins Mittelalter, Hier ist es eure Aufgabe, ein blühendes Dorf zu erschaffen und dieses zu erweitern und am Leben zu halten.

WWE 2K Battlegrounds (PC, Stadia, Playstation 4, Xbox One) – 18. September

Wrestling-Fans bekommen zwar ein Spiel zu ihrem Lieblingssport, allerdings ist dieses ein wenig anders. Es präsentiert sich im etwas abgefahrenerer Optik und legt den Fokus viel mehr auf Humor. Nichtsdestotrotz sollte eine Menge Prügel mit von der Partie sein.

Crysis Remastered (Playstation 4, Xbox One, PC, Switch) – 18. September

Es gab eine Menge Verwirrung um den Releasetermin dieses Egoshooter-Meileinsteins, doch nun ist es soweit. Das Spiel kam ursprünglich vor 13 Jahren auf den Markt und setzte neue Maßstäbe, was Grafik angeht. Ob es auch heute noch so überzeugen kann wie damals, erfahren wir wohl in dieser Woche.

Super Mario 3D All-Stars (Switch) – 18. September

Diese Sammlung wurde von Fans lange gefordert und nun lieferte Nintendo vor zwei Wochen mit der Ankündigung ab. Zwar fehlt Galaxy 2 und Mario 64 ist nur in der Originalfassung und nicht als DS-Version enthalten, aber trotzdem wird hier die Retro-Action³ geboten.

Und das war unsere Releasevorschau für diese Woche. Was werdet ihr so zocken? Hüpft ihr mit Mario durch ein paar Level oder ballert ihr euch doch lieber durch Crysis? Lasst es uns gerne in unseren sozialen Medien (Twitter, Facebook, Instagram) wissen.