Angeschaut: Aerosoft Line-up (gamescom 2020)

Aerosoft gibt es seit 1991 und seitdem sind sie im Bereich der Flugsimulationen und generell Simulationen unterwegs. Gerade die hauseigenen Flugsimulationen (Microsoft Flight Simulator) oder die berühmte OMSI (Omnibus-Simulation) machen den Publisher so beliebt und bekannt. Auch dieses Jahr waren sie Teil der gamescom und boten eine digitale Pressekonferenz an. Was uns dort so erwartete und welche Neuigkeiten Aerosoft für uns bereit hielt, erfahrt ihr hier in unserer Line-up Übersicht.

The Bus

Dieser Bus Simulator von TML (bekannt durch ihre Fernbus und U-Bahn Simulationen) findet seinen Platz in einer realitätsnahen Darstellung der Stadt Berlin. Dementsprechend handelt es sich um einen Stadtbus Simulator, bei dem die verschiedensten Fahrzeuge der DVG (also der Berliner Nahverkehrsgesellschaft) vertreten sind. Und natürlich dürfen auch die ganzen Sehenswürdigkeiten Berlins nicht fehlen, das ist klar! So fahrt ihr z. B. mit einem Gelenkbus quer durch Berlin, bringt euren Bus in die Waschanlage oder zur Reparatur oder müsst hin und wieder auch mal tanken. Was man halt als Busfahrer eines Linienbusses so tut.

Eine große Besonderheit des Titels sind die Multiplayer- und die Modding-Funktionen. So könnt ihr mit dem integrierten Map-Editor verschiedenste Straßen und Gebäude versetzen und neu bauen, eure eigenen Fahrpläne erstellen oder mit dem Mini-Wirtschaftssystem euren eigenen Busbetrieb führen. Ob ganz allein oder gemeinsam mit Freunden ist dabei euch überlassen. Die Möglichkeit dazu gibt es auf jeden Fall. Das Spiel wurde erstmal auf der gamescom 2017 angekündigt und neigt sich nun langsam, aber sicher der Veröffentlichung entgegen.

Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 2

Wer auf Feuerwehr Simulationen steht, dem ist der erste Teil von Notruf 112 sicher nicht fremd. Immerhin verkaufte sie sich sehr erfolgreich. Das rührt vermutlich unter anderem daher, dass es sich hierbei um die mitunter realistischste Ausführung einer Feuerwehr Simulation auf dem Weltmarkt handelt, die sogar in Kooperation mit der Feuerwehr Mülheim entwickelt wurde. Der nun vorgestellte zweite Teil aus dem Hause Crenetic setzt auch jetzt genau dort wieder an.

Die Grafiken wurden völlig neu überarbeitet, die Stadt mit neuen Gebäuden erweitert (beispielsweise wurden eine Universität und ein Krankenhaus hinzugefügt) und die Fahrzeuge neu aufpoliert. Auch hier bringt ein Multiplayer neue Möglichkeiten mit sich: ein verbessertes koordiniertes Teamplay mit einem völlig neuen Commander Mode, in dem man in einer taktischen Übersicht verschiedene Aufgaben organisieren kann. Des Weiteren handelt es sich um eine Open World, die komplett ohne Ladezeiten auskommt. Und was wäre ein Feuerwehr Simulator ohne Feuer? Hier wartet das Spiel mit allen möglichen Katastrophen auf: von kleinen und großen Feuen über brennende Container und Dachstühle, Wohnungsbrände, Tier- und Personenrettungen bis zu Ölbeseitigungen bietet das Spiel alles, was das Herz begehrt. Erscheinen soll das ganze vermutlich Ende des Jahres 2020.

Autobahnpolizei Simulator 3

Mein persönliches Highlight des Line-ups von Aerosoft stellte mit Abstand der Trailer des neuen Autobahnpolizei Simulators dar. Mit Autobahnpolizei Simulator 3 steigt der Ableger in große Fußstapfen, denn beide Vorgänger waren sehr erfolgreich – auf der Playstation 4 war einer der beiden Teile sogar nach Release auf Platz 1 der Charts. Wer sich den neuen Trailer ansieht stellt schnell fest: Hier wurde ordentlich an der Grafik poliert! Und nicht nur das: Das Entwicklerteam von Z-Software hat sich die Kritik der Spielerschaft der Vorgänger zu Herzen genommen und wartet nun mit beispielsweise mehr Gerätschaften und mehr Realismus auf.

Das Spiel umfasst diesmal einen wilden Mix aus dramatischen und lustigen Fällen, sodass hier schnell einmal ein Raststättenüberfall Kühen auf der Autobahn gegenübersteht. Ihr bewegt euch in einer Sandbox-Open-World mit verbessertem Interface und realistischerer Umsetzung der verschiedenen Vorgehensweisen während der Einsätze. Der Titel soll im 1. Quartal 2021 erscheinen und auf allen Konsolen und dem PC Einzug erhalten.

Winter Resort Simulator Season 2

Auch beim erfolgreichen Winter Resort Simulator von HR Innoways gibt es Neues zu verkünden, denn dort steht eine neue Season an. Im Vergleich zur ersten Season kommt diese unter anderem mit neuen Fahrzeugen daher. Und nicht nur das: Auch neue Transportarten, verbesserte Grafik und ein kostenloser Multiplayer erwarten euch. Ebenfalls wurde das Schneesystem verbessert und ein DLC angekündigt. In diesem erwarten euch ebenfalls neue Fahrzeuge, wie z. B. ein neuer Pistenbully, ein Schneebuggy und eine neue Seilbahn. Season 2 soll Ende 2020 erscheinen.

Tram Sim

Hier erwartet euch ein waschechter ÖPNV-Straßenbahn Simulator aus dem Hause ViewApp, in dem nicht nur die Innenstadt von Wien realitätsnah nachgestellt wird, sondern auch alles durch die Stadt fährt, was euch auch in Echt dort erwarten würde. Auch hier erwarten euch auf der 125 Kilometer langen Streckenroute alle Sehenswürdigkeiten der österreichischen Hauptstadt, die ihr schon immer einmal sehen wolltet. Ebenfalls erwarten euch mehrere 100 sehr realistische Gebäude. Dieser Simulator soll, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, im 4. Quartal 2020 erscheinen.

Heavy Duty Challenge

Hierbei handelt es sich um ein enorm heißes Eisen von Nano Games. Der Vertrag mit Aerosoft kam nämlich erst kurz vor Beginn der gamescom zustande und wurde quasi in letzter Sekunde noch mit ins Portfolio genommen. Das Spiel basiert auf der European Truck Trial Challenge, deren Basis ein Wettbewerb mit 12 verschiedenen Trucks bildet. An 5 verschiedenen Locations absolviert ihr so die verschiedensten Aufgaben mit einer sehr realistischen Physik. Verschiedene Moddin-Optionen, einen Karrieremodus und diverse Wettbewerbe bietet euch das Ganze ebenfalls.

Das Projekt soll im 1. Halbjahr 2021 in den Early Access starten und wird zunächst einmal lediglich für den PC erhältlich sein. Konsolenversionen sind noch nicht bestätigt, aber auch nicht verneint worden.

Weitere Neuigkeiten und Ankündigungen im Line-up von Aerosoft

Das war natürlich noch nicht alles, was uns auf der Pressekonferenz erwartete. Zusätzlich wurden auch noch einige sehr frühe Projekte und Ausblicke vorgestellt, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen und euch in einer kurzen Übersicht zusammengefasst haben:

SimulaGames – Truck & Logistics Simulator

Das Spiel befindet sich zurzeit im Early Access. Full Release soll 2021 stattfinden und auch für Xbox und Playstation, sowie Nintendo Switch erscheinen.

VIS Games – Handwerker Simulator (Arbeitstitel)

Das Spiel hat bereits jetzt einen eher realistischen Anspruch und befindet sich noch in einem sehr rohen Stadium. Es gibt jedoch bereits eine detailliert gestaltete Stadt, in der man seine Einsätze hat. Ihr habt verschiedene Fahrzeuge, die ihr auch tanken könnt und es gibt Elektrofahrzeuge. Unterwegs erledigt ihr Aufträge im Sanitär-, Elektrik- oder Renovierungsbereich. Ebenso kann der Betrieb erweitert werden, je besser es läuft. Das Projekt soll 2021 erscheinen.

StillAlive – Grand Casino Tycoon

Bei StillAlive handelt es sich um die Entwickler vom bekannten Rescue Tycoon. Hier müsst ihr ein komplettes Casino von Null aufbauen. Ziel ist, dass man versucht die Gäste anzuziehen und Geld zu verdienen. Möglichkeiten, das Ganze zu manipulieren, bieten sich unter anderem durch verschiedene Musik oder die Möglichkeit Drinks ausgeben. Auch dieses Projekt soll 2021 veröffentlicht werden.

Caipirinha – Road Constructor (Arbeitstitel)

Hierbei handelt es sich um eine Betriebssimulation mit verschiedenen Fahrzeugen. Ihr stellt beispielsweise Straßenschilder auf und betreibt Straßenreparatur, -bau, -fertigung, und -pflege. Das Spiel befindet sich derzeit in einem sehr frühen Stadium und soll 2021 erscheinen.

OMSI 2 ADD-ON

Auch für das berühmte OMSI 2 wurde neuer Content angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung, die in London ihren Platz findet und noch 2020 Einzug erhalten soll.

Wie ihr seht, steht noch einiges auf der Agenda von Aerosoft für dieses Jahr. War für euch etwas dabei? Lasst es uns gern wissen!

