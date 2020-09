Ys Origin – Nintendo Switch Version erscheint im Oktober

Dotemu veröffentlicht am 01. Oktober 2020 das kultige JRPG Ys Origin für die Nintendo Switch. Fans der Reihe können sich darüber hinaus über eine Collector’s Edition freuen.

Ys Origin Limited Edition und Collector’s Edition

Ys Origin kommt in zwei verschiedenen physischen Versionen: Die Limited Edition beinhaltet neben dem Game ein besonderes Cover und eine exklusive Acryl-Karte. Die Collector’s Edition kommt gleich mit mehreren Goodies daher. Neben den genannten Inhalten der Limited Edition, wird es noch den bezaubernden Soundtrack des Spiels enthalten, ein Stickerset, Pins, ein Acryl-Diorama und eine mit Goldfolie verzierte CE-Box.

Die Handlung des Games spielt 700 Jahre vor Ys I und II. Die Welt steht vor dem Untergangg: Dämonen vertreiben die Göttinnen von der Erde und bauen einen riesigen Turm, um ihnen den Rest zu geben. Übrigens wird der Speedrun-Modus, der erstmalig in der Xbox One Version enthalten war, auch in der Nintendo Switch Version zu finden sein.

Das Spiel erschien erstmalig 2012 für den PC. 2017 erhielten dann auch die PlayStation 4 und die PlayStation Vita eine Version. Am 11. April 2018 folgte der Release für die Xbox One. Am 01. Oktober 2020 kommen nun endlich auch Nintendo Switch Besitzer in den Genuss des klassischen JRPG’s.

Ys Origin (Nintendo Switch) Fesselnde Geschichte, mitreißender Soundtrack und epische boss-kämpfe

3 spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften

Erkunde den teufelsturm und Finde Artefakte sowie mächtige relikte

Quelle: Strictly Limited Games