Street Fighter 3 – Soundtrack erscheint auf Vinyl

Der offizielle Soundtrack von Street Fighter 3 wird in einer besonderen Sammler-Edition neu aufgelegt.

Street Fighter 3 auf vier Schallplatten

Capcom wird gemeinsam mit dem Label Laced Recorder den Soundtrack zum Arcade-Hit Street Fighter 3 in Vinyl-Form veröffentlichen. Street Fighter 3: The Collection heißt das Gesamtpaket, das Tracks aus New Generation, 2nd Impact und 3rd Strike zusammenbringen soll. Insgesamt erhalten Käufer ganze 72 Tracks, die auf vier Schallplatten ausgeliefert werden. Entscheidet ihr euch für den Kauf der normalen Variante, erhaltet ihr die Platten in schickem Schwarz. Die Limited Edition hingegen bietet eine besondere, blau-weiße Farbmischung.

Beide Versionen schlagen mit 70 Pfund zu Buche und können ab sofort auf der offiziellen Seite von Laced Records vorbestellt werden. Eine Veröffentlichung ist grob für November 2020 datiert.

Capcom möchte darüber hinaus die Zusammenarbeit mit dem britischen Plattenlabel weiter ausbauen und auch die Musik der Street-Fighter-Alpha-Reihe in physischer Form neu veröffentlichen. Den Anfang macht Street Fighter Alpha: Warriors’ Dreams, welches in den kommenden Monaten ebenfalls als Vinyl auf den Markt kommen soll.

Quelle: Laced Records