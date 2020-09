Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – Neuer Trailer

In Japan ist der Release von Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster nicht mehr fern, denn hier geht es schon am 29. Oktober an den Start. Ein neuer Trailer stimmt auf den Release ein.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster im Trailer

Während in Japan das HD Remaster des dritten Teils der SMT Reihe bald erscheint, müssen wir noch bis zum Frühjahr warten und müssen mit einem weiteren Trailer Vorlieb nehmen.

Mit seinem markanten Stil konnte sich die Hauptreihe der Persona Spiele eine treue Fangemeinde erarbeiten und so warten auch hier schon eine Menge Spieler nicht nur auf das Remaster, sondern auch auf den nächsten Teil der Reihe.

Der Trailer zeigt euch diesmal mehr der Charaktere und Spielwelt, dabei wird alles vom noch immer ikonischen Soundtrack. Auch Dante aus Devil May Cry gibt sich die Ehre und wird auch im Remaster seinen Content erhalten.

Einen genauen Termin für den Europa Release des Remasters gibt es zwar noch nicht, aber wir dürfen hoffen, dass es schon im ersten Quartal auch hier in Europa erscheinen wird.

Persona 5 Royal (Playstation 4) Viele Stunden abgedrehtes Spielvergnügen mit fantastischen Abenteuern und übersinnlichen Kräften

Lebhafte Charaktere, Feinde und Umgebungen erwarten die Spieler ebenso wie elegante Zwischensequenzen im Anime-Stil

Kämpfen Sie mit einem neuen Charakter und erforschen Sie das neue Gebiet Kichijoji

Quelle: Atlus