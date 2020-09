Super Mario Bros 35 – Battle Royale mit dem allerersten Mario-Spiel

Mit Tetris 99 hat Nintendo bewiesen, dass sie im Battle Royale Genre zumindest ein wenig mitmischen können, nun versuchen sie es mit Super Mario Bros 35 erneut. Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei um eine recht innovative Idee. Natürlich wurde die 35 aufgrund des 35-jährigen Jubiläums von Super Mario gewählt.

Schafft es in Super Mario Bros 35 als erster ans Ziel

Ich denke das Prinzip eines Battle Royale-Spiels muss nicht mehr erklärt werden, wir tun es aber dennoch nochmal: Ihr tretet gegen eine bestimmte Anzahl an Spielern an, nach und nach scheiden Teilnehmer aus und der Letzte, der übrig bleibt, geht als Sieger hervor. In dieser Variante habt ihr 34 Gegner und liefert euch mit ihnen ein Wettrennen im originalen Super Mario Bros für das NES. Es gibt allerdings selbstverständlich einige Kniffe.

Jeder Gumba, Koopa und Stachi, den ihr in eurem Level besiegt, wird in das Level eines anderen Spielers geschickt. So könnt ihr dafür sorgen, dass sie schwieriger vorankommen. Doch auch in eurem Level tauchen natürlich besiegte Gegner von anderen Spielern auf. Um euch zu helfen, könnt ihr das Mario-Roulette aktivieren oder eine gewisse Strategie auswählen. Was genau das bedeutet, wird im Trailer noch nicht ganz deutlich.

Das Spiel wird nur für Besitzer einer Nintendo Online Mitgliedschaft verfügbar sein, da es natürlich auch nur online gespielt werden kann. Es erscheint am 1. Oktober und wird zeitlich begrenzt nur bis zum 31. März 2021 verfügbar sein.

Angebot Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System Lässt sich per HDMI Kabel direkt an hochauflösende Fernsehgeräte anschließen.

Mit 30 bereits vorinstallierten Spielen.

Enthält einen Nintendo Classic Mini: NES-Controller, HDMI Kabel und USB Ladekabel.

Hinweis: Ein Netzteil für das USB-Kabel wird benötigt, um mit dem System spielen zu können. Es ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Nintendo Classic Mini: NES-Controller kann auch zum Spielen von NES-Titeln für Virtual Console einer Wii U oder Wii genutzt werden.

Quelle: Nintendo