Epic Game Store – Diese Spiele-Hits werden verschenkt

Der Epic Games Store zeigt sicher wieder einmal spendabel. Erneut kann man neue Spiele-Perlen kostenlos abgreifen. Schon in der Vergangenheit verschenke man Spiele wie Subnautica oder sogar A Total War Saga: Troy. Jetzt gibt es neues Futter. Aber ihr solltet nicht allzu lange warten, das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Der Epic Games Store verschenkt Hitman und die Shadowrun Collection

Zum einen erhaltet ihr ab sofort Hitman für den PC. Die Vollversion des 2016 erschienenen Reboots enthält alle Episoden und Schauplätzen. Das Stealth-Game orientiert sich deutlich mehr an Blood Money und bietet noch größere und detailiertere Areale. Die einzelnen Episoden haben wir damals auch getestet. Hier findet ihr unser Review zur ersten Episode des Spiels. Neben Agent 47 erhält man im Konkurrenz-Store zu Steam auch noch die Shadowrun Collection. Diese enthält Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall und Shadowrun Hong Kong. Letztere in der Director’s Cut und in der Extended Edition.

Die Aktion dauert derweil bis zum 3. September an. Dann wird man neue Spiele ankündigen, die man innerhalb von 7 Tagen ohne irgendwelche Kosten herunterladen kann. Diesen Service sicherte Epic bis Ende des Jahres zu. Ob man das Angebot auch bis ins nächste Jahr verlängern wird, gab der Software-Riese noch nicht bekannt. Wer die beiden momentanen Spiele noch nicht gespielt hat, sollte dies nun im Rahmen des Angebots nachholen. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Hitman 3 auf dem PC exklusiv für den hauseigenen Store erscheinen wird.

Quelle: Epic Games Store