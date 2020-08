Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 35.2020

Aktuell wird aufgrund des DC Fandome-Events viel über Superhelden wie Batman, Superman & Co. geredet, in unserer Releasevorschau haben wir jedoch eine Menge anderer Spiele für euch. Auf die müsst ihr auch nicht so lange warten wie auf Gotham Knights oder Suicide Squad Kill the Justice League, denn sie erscheinen alle in dieser Woche.

Captain Tsubasa und Darth Vader statt Batman und Superman in unserer Releasevorschau

Street Power Soccer (Switch, Xbox One, Playstation 4, PC) – 25. August

Dieses Spiel sagt FIFA den Kampf an, zumindest für all diejenigen, die schon lange eine neues FIFA Street sehen wollten. Street Power Soccer fokussiert sich nämlich viel mehr auf Skills und Tricks und außergewöhnliche Spielmodi wie Käfigduelle.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series (Playstation 4) – 25. August

Besitzer einer Oculus oder eines Steam VR-Headsets dürfen bereits seit letzem Jahr in die Rolle einer der beliebtesten Filmbösewichte schlüpfen, jetzt kann man auf der Playstation 4 auch dieses VR-Abenteuer zocken und als Darth Vader seine Macht unter Beweis stellen.

Final Fantasy Crystal Chronicles – Remastered Edition (Mobile, Switch, Playstation 4) – 27. August

Der taktische Ableger der Final Fantasy-Reihe, der 2003 für den GameCube erschien, bekommt ein Makeover. Das Remaster bietet einiges an neuen und überholten Inhalten und besitzt sogar eine Crossplay-Funktion.

Tell Me Why: Episode 1 (Xbox One, PC) – 27. August

Die erste Episode von Dontnods neuem Adventure erzählt die Geschichte der Geschwister Tyler und Alyson, die das Mysterium um den Tod ihrer Mutter aufklären wollen. Life is Strange-Fans wissen, was sie so ungefähr mit diesem Abenteuer erwarten dürfte.

Control: AWE (Xbox One, Playstation 4, PC) – 27. August

Der erste DLC von Control steht vor der Tür und schickt euch in eine neue Abteilung des Federal Bureau of Control. Hier treibt ein schreckliches Wesen umher, aber ihr trefft auch auf einen alten Bekannten.

Immortal Realms: Vampire Wars (PC, Switch, Xbox One, Playstation 4) – 28. August

Strategie-Freunde erwartet ein ganz spezielles Spiel, denn anstatt mal wieder die nächste mittelalterliche Schlacht auszutragen. kämpfen hier düstere Vampir-Dynastien und fiese Monster gegeneinander. Eine Menge Strategie ist gefragt, um am Ende dden Sieg davon zu tragen.

Windbound (Playstation 4, Xbox One, Switch, PC, Stadia) – 28. August

Ein Survival-Game der besonderen Art erwartet uns hier. Ihr segelt auf eurem selbstgebauten und immer größer werdenden Floß von Insel zu Insel, erkundet diese nach Ressourcen und strotzt den Gefahren des Meeres.

Wasteland 3 (PC, Xbox One, Playstation 4) – 28. August

Strategisch geht es auch weiter mit dem dritten Teil der beliebten Strategie-Rollenspiel-Reihe. Erstmals in der Serie kann man auch im Koop-Modus in die strategischen Schlachten ziehen und die komplexe Story erleben.

Project Cars 3 (Xbox One, Playstation 4, PC) – 28. August

Rennspielfreunde freuen sich auf diesen Titel und das wohl auch zurecht denn verdammt, sehen diese Fahrzeuge gut aus.

Jump Force (Switch) – 28. August

Für viele Shonen Jump-Fans war dieses Kampfspiel leider eine Enttäuschung, dennoch wird es auf die Switch portiert. Vielleicht wurden ja einige Fehler bei dieser Version ausgemerzt.

Madden NFL 21 (PC, Playstation 4, Xbox One) – 28. August

Auch wenn American Football hierzulande nicht sonderlich beliebt ist, der Superbowl zieht jedes Jahr doch einige Zuschauer an und auch die Madden-Spiele finden durchaus Anklang.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Playstation 4, PC, Switch) – 28. August

Fans des alten RTL2-Programms kennen noch die tollen Fußballstars rund um Captain Tsubasa. Dieser bekommt nun sein eigenes Fußballspiel und es bleibt abzuwarten, ob dieser Anime-Kick dem König der Fußballspiele, FIFA, gefährlich werden kann.

Und das waren die Titel in der Releasevorschau für diese Woche, Da war schon Einiges dabei, nicht wahr? Vielleicht auch etwas, dass ihr zocken werdet? Teilt es uns gerne mit.