Surgeon Simulator 2 – Vorbesteller dürfen bereits Hand anlegen

Der Nachfolger des Überraschungshits Surgeon Simulator hat die Pre-Access-Woche für Vorbetseller eingeläutet.

Surgeon Simulator 2 ab sofort spielbar

Die Veröffentlichung des kultigen Surgeon Simulator 2 steht kurz bevor. Vorbesteller dürfen aber sogar schon eine Woche früher Hand an den irriwtzigen Simulator legen.

So laden die Bossa Studios gut sieben Tage vor offiziellem Release alle Frühentschlossenen zur Early-Access-Phase ein, in der sie den Titel bereits in vollem Umfang spielen dürfen – wahlweise alleine oder im integrierten Vier-Spieler-Modus. Habt ihr den Titel also bereits über den Epic Games Store erworben, könnt ihr auch bereits in euren weißen Kittel werfen und den virtuellen Operationssaal begeben.

“Die Chirurgie ist nach wie vor der Lebensnerv dieser neuen Gaming-Erfahrung, aber dieses Mal steuert ihr statt einer schwebenden Hand, die auf dem Operationstisch Hand anlegt (ha!), einen kompletten, voll funktionsfähigen, Körper – der die komplette medizinische Einrichtung erkunden und erleben kann. Der Surgeon Simulator 2 führt auch echte, kollegiale Zusammenarbeit ein – bis zu vier medizinische Koryphäen können gemeinsam die Einrichtung erkunden und mehr oder weniger erfolgreich operieren. Also wird das Team zu heldenhaften Heilern … oder eher zu barbarischen Schlächtern?”

Surgeon Simulator 2 bietet eine umfangreiche Kampgane mit diversen Missionen, Operationen und kleinen Umgebungsrätseln. Aberwitzige Physikspielereien sind dabei erneut ein maßgeblicher Teil der Spielerfahrung. Die Simulation erscheint am 27. August 2020 exklusiv für den PC via Epic Games Store.

💉 SURGERY GAMEPLAY TRAILER 💉 The #SurgeonSimulator2 pre-access week is now alive! Scrub in early & start enjoying Surgeon Sim 2 instantly when you purchase on the @EpicGames Store 🎉 A whole theatre of tomfoolery awaits:https://t.co/25XnEpnk4m pic.twitter.com/PfYFjlklyV — Surgeon Simulator 2 (@surgeonsim) August 21, 2020





Quelle: Bossa Studios