Fortnite – Spiel aus App Store und Play Store geflogen

Wer sich heute spontan überlegt, Fortnite aus dem App oder Play Store herunterzuladen, wird auf ein Problem treffen. Beide Anbieter haben das Spiel derzeit aus ihren Shops entfernt.

Fortnite verstößt gegen Richtlinien!?

Seit gestern Donnerstag, den 13. August, kann Fortnite nicht mehr aus den Shops bezogen werden. Grund dafür soll der Verstoß gegen die Richtlinien sein. Epic Games habe ein neues Angebot veröffentlicht, welches euch 20 % Rabatt auf V-Bucks geben soll. Damit ihr den Rabatt erhaltet, müsst ihr die V-Bucks jedoch direkt über die App und nicht über die Stores beziehen. Es wäre auch weiterhin möglich, die V-Bucks im Play oder App Store zu kaufen, dann würden die 20% Rabatt jedoch nicht berechnet.

Der Hintergrund ist, dass damit der gesamte Gewinn nun bei Epic Games landet und dadurch kein Geld mehr an die Stores abgedrückt werden muss. Anscheinend ist dieser Krieg nicht erst seit gestern entstanden, aber gestern schickte Epic Games damit eine klare Ansage an die Apple und Google. In den nächsten Tagen werden wir wohl wissen, wie das ganze ausgehen wird. Bleiben Apple und Google stark oder knickt Epic Games ein und zieht seine Aktion zurück? Beide Seiten haben Argumente, die für sich sprechen. Auf welcher Seite seid ihr? Mehr News zu Fortnite findet ihr hier.

Quelle: pcgames.de