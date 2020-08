Turtle Beach – Next-Gen kompatible Headsets angekündigt

Turtle Beach hat mit der zweiten Generation der Stealth 600 und 700 Modelle ihrer Gaming-Headsets gleich 2 Perlen angekündigt, die zugleich auch mit den Next-Gen Konsolen kompatibel sein sollen. Sprich: Mit der letzten Ankündigung von Sony, dass die meisten Headsets die kompatibel mit der PS4 sind auch auf der PS5 funktionieren sollen, sollten auch diese beiden Headset-Modelle damit keine Probleme haben. Ebenso sollen sie mit der neuen Xbox Series X kompatibel sein und mit der Nintendo Switch über einen USB-Adapter im Dock-Modus funktionieren. Was die beiden Geräte noch so können, haben wir hier für euch in einer kleinen Übersicht.

Das neue Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Laut Hersteller könnt ihr dieses Modell in der Playstation oder Xbox-Variante bereits vorbestellen, wobei die PS-Variante bereits ab dem 16. August 2020 verschickt wird und die Xbox-Variante ab dem 20. September. Beide sind kabellos und haben die bekannten Funktionen der Vorgängermodelle inne. Das Mikrophon kann durch einfaches Einklappen gemuted werden und fügt sich nahtlos in der Headset ein. Des weiteren haben sie eine verbesserte, atmungsaktive Passform mit einem exklusiven brillenfreundlichen ProSpecs™-Design und modernisiertere Technik für ein besseres Klangerlebnis. Das gute Stück erhaltet ihr für 99,99€.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Kabellos Gaming-Headset - Xbox One und Xbox Series X Xbox Wireless - Profitiere von der einfachen und überragenden Direktverbindung zwischen Headset und Konsole – keine Kabel, keine Basisstation und kein Adapter erforderlich

Brillenfreundlich - Dank unseres exklusiven und patentierten ProSpecs-Designs bietet das Headset auch Brillenträgern hohen Tragekomfort – drückende Brillenbügel sind passé

Superhuman Hearing - Ob leise Schritte, die sich von hinten anschleichen, oder das Nachladen von Waffen – unsere exklusive Superhuman Hearing-Soundeinstellung bietet den ultimativen Audiovorteil

Einfacher Zugriff auf Audio-Voreinstellungen - Passe den Sound deines Spiels dank der vier charakteristischen Turtle Beach-Audiovoreinstellungen auf Knopfdruck an

Gen-2-Hochklapp-Mikrofon - Ein größeres, hochempfindliches Hochleistungsmikrofon verbessert die Chat-Klarheit und lässt sich durch Hochklappen stummschalten und ins Headset integrieren

Das erwartet euch beim Stealth 700 Gen 2

Diese Perlen könnt ihr ebenfalls bereits vorbestellen, wobei sie plattformunabgängig am 20. September 2020 erscheinen werden. Auch hier sind beide Modelle kabellos mit einer Akkulaufzeit von knapp 20 Stunden. Beide bieten Bluetooth® und deutliche Verbesserungen hinsichtlich Komfort, Haltbarkeit, Akkulaufzeit und Audioleistung. Auch hier kann das Mikrophon formschön eingeklappt werden, um sich selbst stummzuschalten. Eine App bietet Hilfsmittel für ein besseres Klangerlebnis und lässt euch nebenbei sogar Musik streamen oder telefonieren. Die Ohrpolster kommen mit einem innovativen kühlenden Gel-basierten Aerofit™-Komfort daher. Perfekt für lange Gamingnächte, gerade in der warmen Jahreszeit. Auch dieses Modell bietet das brillenfreundliche ProSpecs™-Design und modernisiertere Technik für ein völliges Eintauchen in die Gamingwelten. Dieses Gerät erhaltet ihr für 149,99€.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Kabellos Gaming-Headset, PS4 und PS5 Kühlender Gel-basierter Aerofit-Komfort - Neu geformte kühlende Gel-basierte Aerofit-Ohrpolster mit Memory-Foam bieten erstklassigen Komfort für stundenlanges Spielen

Kabellose Verbindung - Ein kabelloser Mini-USB-Transmitter bietet eine zuverlässige kabellose Spiel-Audio- und Chatverbindung auf PS5 und PS4

Hochleistungs-Nanoclear-Lautsprecher - Die ausgefeilte Innenakustik beherbergt 50-mm-Nanoclear-Lautsprecher, um ein realistisches Klangbild zu erzeugen

Spielen und verbunden bleiben mit Bluetooth - Nutze die Möglichkeit, während des Spielens zu telefonieren oder Musik zu hören, ohne einen actionreichen Moment zu verpassen

Superhuman Hearing - Ob leise Schritte, die sich von hinten anschleichen, oder das Nachladen von Waffen – unsere exklusive Superhuman Hearing-Soundeinstellung bietet den ultimativen Audiovorteil

Quelle: Turtle Beach