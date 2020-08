Earthworm Jim 4 – SO wird das Spiel aussehen

Bei dem Namen Earthworm Jim 4, sollten viele Leute hellhörig werden, die schon die Vorgänger gespielt haben. Nun kehrt der Klassiker zurück, aber mit Einschränkungen.

Earthworm Jim 4 nur für Intellivision Amico?

Beim Namen Intellivision Amico, werden sich viele Fragen, was ist das überhaupt? Die neue Konsole soll sich hauptsächlich um 2D und 2,5D-Spiele kümmern und bedient 3D-Spiele nur in Ausnahmefällen. Nun soll nach 25 Jahren unser wurmiger Held zurückkehren und das ausschließlich für die Intellivision Amico Konsole. Die ersten drei Teile erschienen zwischen 1994 und 2010 für Mega Drive und SNES bis hin zur Wii und mobile Geräten.

Viel Gameplay gibt es in dem Trailer nicht zu sehen, jedoch kann man sich einen Eindruck vom Grafikstil machen. Das Spiel kommt in einem Comic-Look daher, der komplett handgezeichnet ist. Zudem soll eine Multiplayer-Option vorhanden sein, die im Trailer leider nicht zu sehen ist. Produziert wird das ganze vom originalem Team, welches bereits die ersten beiden Teile erschaffen hat. Jedoch bleibt abzuwarten, ob sich das Spiel, bzw. die Konsole verkaufen wird. Wer sich einen ersten Eindruck der Konsole machen möchte, sollte hier vorbeischauen. Erscheinen soll das Spiel zeitgleich mit der Konsole am 15. April 2021, da auch hier Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht hat.

