Horizon: Zero Dawn – Guerrilla Games meldet sich zu PC-Probleme zu Wort

Horizon: Zero Dawn zählt mittlerweile zu den besten Exklusivtiteln seiner Konsolengeneration. Kein Wunder also, dass Sony Ambitionen zeigt das diatopische Action-Adventure auch auf den PC zu bringen. Dies scheint laut dem ersten User-Feedback bekanntlich aber nicht vollkommen fehlerlos passiert zu sein. Entwickler Guerrilla Games meldet sich nun zu den Maßnahmen konkreter zu Wort.

Nachdem die PC-Portierung von Guerrilla Games’ großem Abenteuer Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde, hagelt es von Fankreisen harsche Kritik. So beklagen sich Spieler vorrangig über häufige Spielabstürze. Zudem soll die Software ab und an Probleme haben überhaupt zu starten. Diesen Ärger machen die Spieler derzeit vor allem via Steam Luft, was sich in zahlreichen negativen Produktbewertungen zeigt.

Thanks for all your support during our Horizon Zero Dawn Complete Edition PC launch yesterday! We’re aware that some players have been experiencing crashes and other issues, which we are actively investigating. We will update you as soon as we have more news!

— Guerrilla (@Guerrilla) August 8, 2020