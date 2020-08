Final Fantasy VII Remake – Über fünf Millionen Verkäufe

Das Final Fantasy VII Remake hat in Sachen Verkaufszahlen einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht.

Wie Square Enix nun offiziell bekannt gab, ist die Neuauflage zu Final Fantasy VII mit Blick auf die Verkaufszahlen überaus erfolgreich. Demnach habe man seit Release im April satte fünf Millionen Einheiten des neuen Serienteils verkaufen können. Dazu zählen sowohl die Retailversionen als auch die digitalen Abverkäufe.

Letztere fielen allerdings so hoch aus, dass der Publisher gleich auch noch einen neuen Rekord aufstellen konnte: Das Rollenspiel-Remake ist für Square Enix damit die am schnellsten verkaufende Digital-Veröffentlichung auf PlayStation überhaupt. Die Tendenz hin zum digitalen Release ist allerdings wenig überraschend, bedenkt man einmal, dass das Rollenspiel-Epos mitten im Corona-bedingten Shutdown veröffentlicht wurde.

We’re excited to announce a major milestone for FINAL FANTASY VII REMAKE – more than 5 million copies of the game have been sold or shipped to date. Digital sales were particularly strong – in fact. it’s our highest selling digital game on the PlayStation platform ever.

That’s a big number, and what is there to say about it other than… thank you!