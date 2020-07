Final Fantasy VII Remake – Teil 2 ist jetzt in Vollproduktion

Das Final Fantasy VII Remake war ein großer Erfolg, daher ist es auch nicht allzu verwunderlich, dass die Fans weiterzocken möchten. Doch wann der zweite Teil des Remakes erscheint, ist bisher nicht bekannt. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu ist allerdings ein Interview mit dem Produzenten Yoshinori Kitase zu lesen, in dem er klarstellt, dass sich Final Fantasy VII ab jetzt in der Vollproduktion befindet.

Qualitativ noch hochwertiger

Auch der Director des Spiels, Tetsuya Nomura, wurde in dem Interview befragt. Laut Nomura bemühe man sich den nächsten Teil des JRPG’s qualitativ noch hochwertiger zu gestalten. In dem Interview wurde zudem angedeutet, dass der neue Charakter Roche, der bereits im ersten Teil kurz auftauchte, auch im zweiten Part dabei sein wird. Der erste Teil des Final Fantasy Remakes ist am 10. April 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erschienen. Ob wir den zweiten Teil noch dieses Jahr erwarten dürfen, ist fraglich. Besonders die aktuelle Coronavirus-Pandemie macht es für viele Entwickler und Produzenten schwer ihre Spiele wie geplant zu veröffentlichen.

Quelle: Nova Crystallis