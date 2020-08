Pacer – WipEout inspirierter Racer kommt im September

Sony hat das original WipEout Studio ja bereits vor Jahren geschlossen. Doch Pacer versucht das Highspeed Feeling zurückzubringen.

Die WipEout Omega Collection war so ziemlich das letzte Lebenszeichen für Fans von futuristischen Racern. Titel wie Fast RMX haben sich an dem Genre versucht aber ohne Waffen ist es nicht das selbe.

Im September soll sich das aber ändern denn Entwickler R8 Games bereiten sich auf den Release ihrers Racers vor. Und diesmal bekommen Fans offenbar das volle Paket und das bedeutet weite Sprünge, Waffen und jede Menge Boost Pads.

Neben einer eigenständigen Kampagne wird der Titel auch diverse Online Modi sowie einen Ranked Modus enthalten. Dabei stehen euch zehn unterschiedlich Teams zur Auswahl, die alle unterschiedliche Eigenschaften besitzen.

Erscheinen soll der Racer am 17. September für Playstation 4, Xbox One und PC und wird 39,99 € kosten. Für WipEout Fans ein Titel den man sich merken sollte.

Pacer puts a new spin on ant-grav racing. Blast through futuristic cities and climb to the top of the podium when the high-speed racer comes to PS4 September 17. pic.twitter.com/sN0TvaQdHQ

— PlayStation (@PlayStation) August 4, 2020