Fall Guys – Hat zum Start mit Serverproblemen zu kämpfen

Das kunterbunte Battle-Royal-Spiel Fall Guys hatte am gestrigen Release zeitweise mit massiven Serverproblemen zu kämpfen.

Der spaßige Multiplayer-Hit Fall Guys ging gestern auf PlayStation 4 und PC an den Start, hatte aber bereits in den ersten Stunden der Veröffentlichung mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. Offenbar war der Spielerandrang zum Release so groß, dass sie Server der enormen Auslastung nicht standhalten konnten. Viele Spieler beklagten sich in diesem Zuge über Verbindungsabbrüche und Nichterreichbarkeit von Spielsitzungen.

Die Entwickler meldeten sich zeitnah auf Twitter mit einem Status-Update zurück und verkündeten, dass man gestern über 120.000 aktive Spieler verzeichnen konnte. Allein auf Steam waren es zu Spitzenzeiten gleichzeitig 76.520 aktive User.

Dass die Server diesem Ansturm nicht standhalten konnten, verwundert also nur wenig. Um das System zumindest zeitweise zu entlasten, hatte das Studio sogar das Matchmaking deaktiviert und die Erstellung neuer Accounts auf der PlayStation 4 unterbunden.

Fall Guys schlägt auf dem PC mit rund 20 Euro zu Buche. Auf der Playstation 4 ist der Titel sogar Bestandteil von Sonys PS Plus Angebot und kann daher im Rahmen des Abonnements kostenfrei bezogen werden.

Just spoke to my friends in the server team and we have at least 120k people connected to the game right now

👀

We're currently BEEFING up our servers to cope with all of the BEANS who want to fall

There will be occasional interuptions for the next 30 mins

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020