Tormented Souls – Klassischer Survival Horror angekündigt

Survival Horror ist hat in jüngster Vergangenheit selbst Probleme zu überleben.Doch mit Tormented Souls soll nächstes Jahr ein würdiger Vertreter des Genres erscheinen.

Tormented Souls belebt den klassischen Horror

PQube hat ein neues Survival Horror Spiel im klassischen Stil und dessen Release im nächsten Jahr angekündigt. Um dem klassischen Survival Horror treu zu bleiben, bedient sich das Spiel bei Vorbildern wie Resident Evil und Alone in the Dark.

Feste Perspektiven und modernen Kontrollen und Mechaniken, sollen hier gemischt werden. Fans des Old School Survival Horror Genres sollten sich hier heimisch fühlen.

Caroline Walker untersucht das Verschwinden von Zwillingen im Winterlake Krankenhaus. Überraschend findet sich Caroline in dem Krankenhaus wieder und ist angeschlossen an eine medizinische Maschine.

Ohne zu wissen wie sie in diese Lage gekommen ist, muss sie das Krankenhaus durchsuchen, Rätsel lösen und herausfinden was vor sich geht. Doch ihr seid nicht allein in dem schaurigen Haus und so solltet ihr euch bei euren Ermittlungen vorsehen.

Monster und andere Schrecken stellen sich euch in den Weg und versuchen euch aufzuhalten. Daher müsst ihr durch die Spiegel eine andere Dimension betreten um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Erscheinen soll das Spiel in 2021 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Einen genauren Termin gibt es leider noch nicht aber dafür könnt ihr euch mit dem Trailer schon mal einstimmen.

Quelle: PQube