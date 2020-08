Valorant – Akt 2 startet heute und bringt so einiges mit sich

Am heutigen Tag beginnt der 2. Akt von Valorant und dieser scheint es in sich zu haben. Laut den Entwicklern von Riot Games können wir uns auf haufenweise neue Inhalte freuen, sowohl spielerisch als auch kosmetisch. Um was es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr im Folgenden!

Akt 2 von Valorant

Heute, am 04. August 2020, startet der 2. Akt von Riot Games Taktik-Shooter. Wie wir bereits in der letzten Woche berichteten, erwartet uns heute unter anderem die neueste Agentin, in Form von Killjoy. Die deutsche Agentin wird aber bei Weitem nicht die einzige Neuerung des großen Updates bleiben. Hinzu kommen da noch haufenweise neue Cosmetics, eine neue Map, ein neuer Battlepass und vor allem ein neuer Spielmodus. Ja, ihr habt richtig gehört, Valorant führt endlich den von vielen Mitgliedern der Community geforderten “Free-For-All Deathmatch”-Modus ein.

In diesem soll es knallhart zugehen: 10 Spieler treten gegeneinander an, ganz ohne Fähigkeiten, aber dafür mit unendlichen Geldreserven. Wer zuerst 30 Abschüsse erreicht, gewinnt. Leider „FFA Deathmatch“ wird FFA Deathmatch in einer BETA-Testphase erst einen Tag nach dem Patch am 5. August veröffentlicht, während die Serverleistung und Spielstabilität überwacht wird.

