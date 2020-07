Valorant – Wer ist diese neue Agentin?

Jedesmal wenn ein neuer Agent für Valorant angekündigt wird, brodelt die Gerüchteküche so richtig. Auf Twitter wurde nun vom offiziellen Account ein paar Bilder veröffentlicht.

Valorant hat eine neue Agentin, aber wer ist sie?

Wer sie ist, fragen wir uns wohl alle. Auf den Bildern sieht man einen Laptop, einen Roboter und vielleicht ein Geschütz? Alles ist knallbunt und erinnert vielleicht etwas an D.Va aus Overwatch. Vier Bilder wurden über das offizielle Twitter-Profil veröffentlicht, die einen Laptop, einen Roboter, eine Tastatur und ein Geschütz zeigen. Während auf Twitter nun heißt spekuliert wird, wurde bereits gestern aus Versehen, die Fähigkeiten der neuen Heldin gezeigt.

Die neue Heldin hört auf den Namen Killjoy und ist wohl deutscher Abstammung. Das vermutet man zumindest, da der Tweet vom internationalen Twitter-Account, auf deutsch verschickt wurde. Killjoy hat tatsächlich einen Turret als Ausrüstung, der einen Bereich bewacht und auf Gegner feuert. Der kleine Roboter kann sich tarnen und einen Bereich bewachen. Sobald ein Gegner in Reichweite ist, springt er ihn an und verursacht Schaden. Ihre Granate bleibt auf dem Boden liegen und verursacht in einem kleinen Radius Schaden über Zeit. Zuletzt noch ihre Ulti, die Gegner einsperrt und diese nach der Explosion erheblich verlangsamt.

Was haltet ihr von Killjoy? Wird Sie vielleicht sogar euer neuer Main? Wer mehr wissen will, folgt einfach diesem Link oder liest sich den Test von Max durch. Das geleakte Video habe ich euch hier unten verlinkt.

Quelle: Valorant via Twitter