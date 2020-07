Warframe The Steel Path – Update jetzt auch für Konsolen

PC Tenno können schon seit ein paar Wochen den Hard Mode ausprobieren. Nun ist das Warframe The Steel Path Update auch auf Konsolen verfügbar.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Digital Extremes ein neuen Update für deren Space Ninja Free to Play. In dem Update bekamen Spieler, die alle Missionen im Spiel bewältigt hatten die Möglichkeit, einen Hard Mode auszuwählen.

Der stählerne Pfad hob dann die Basislevel aller Gegner um 100 in den jeweiligen Missionen. Dabei winken mehr Erfahrungspunkte und andere Belohnungen auf alle, die die Sternenklare erneut durchspielen.

Dieses Update ist ab heute auch auf allen Konsolen gestartet und bringt dabei auch noch die neue Khora Urushu Collection mit. Für Switch Tenno ist dieses Update zudem ein Remaster Update und benötigt hier etwa 4 GB freien Speicher.

Um Teshin auf dem stählernen Pfad zu folgen müsst ihr den Dax einfach nur in einem der Relays besuchen, sobald ihr alle Missionen einmal abgeschlossen habt. Die Arbiters of Hexis können euch einen Hinweis geben, welche Missionen euch noch fehlen.

Seid ihr bereit für den stählernen Pfad oder müsst ihr noch einige Winkel der Galaxie erkunden?

The Steel Path is live now on Consoles!

Answer Teshin’s challenge and reclaim the Star Chart. https://t.co/bzULRP269D pic.twitter.com/bL9gcJ6NKe

— WARFRAME (@PlayWarframe) July 28, 2020