Cuphead – Ab heute auch für Playstation verfügbar

Erst gestern leakte ein erster Screenshot des Playstation Store den nahenden Release von Cuphead auf Sonys Konsole. Lange mussten wir nicht warten.

Einige Nutzer hatten gestern überraschend das Logo des berüchtigten Sidescroller Shooter um die beiden Tassenbrüder entdeckt. Danach blieb die Frage, wie lange die Ankündigung auf sich warten lassen würde.

Und schon einen Tag später haben wir die Antwort, denn Studio MDHR haben angekündigt, dass der Titel schon ab heute im Playstation Store verfügbar ist.

Ein Blick in den Store bestätigt, das ihr jetzt auch auf der Playstation mit dem Old School Action Plattformer eure Nerven strapazieren könnt. Der Preis liegt wie bei den anderen Plattformen auch hier bei 19,99 €.

Surprise!! Cuphead is coming to PlayStation 4 … TODAY!

That’s right: you’ll be able purchase the game starting today on the PlayStation Store.

While you’re here, please enjoy our brand new stop motion animated launch trailer! https://t.co/IRTBXJ0aX1 pic.twitter.com/yw3fSABnNU

— Studio MDHR (@StudioMDHR) July 28, 2020