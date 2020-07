Mortal Kombat 11 – Das ist die Roadmap für 2020

Mortal Kombat 11 wird weiterhin fleißig mit Updates und Skins gefüttert, nun hat Warner Bros. die Roadmap für 2020 vorgestellt.

Mortal Kombat 11 Summer Heat Pack ist auf dem Weg!

Besitzer der MK 11 Aftermath Version erhalten ab dem 6.8 Zugang zum Summer Heat Skin-Pack, mit denen es sommerlich wird. Zuvor erschien bereits der Johnny Cage “Thanks a Million”-Skin, der auch Teil der Roadmap ist. Nun ist es Sommer und Kitana, Baraka sowie Erron Black, erhalten entsprechende Skins. Kitana kommt mit dem “Endless Summer Kitana”-Skin eher traditionell daher, Baraka ist mit dem „Off the Bone Baraka”-Skin perfekt auf das nächste Barbecue vorbereitet und Erron Black zeigt sich von seiner patriotischsten Seite mit dem „Damned Yankee Erron Black”-Skin. Das sind die anstehenden Skins für den Sommer und im August geht es dann schon weiter.

Der nächste halt wird der 25. August sein und das “Klassisches Femme Fatale”-Paket präsentieren, gefolgt vom Halloween-Paket, welches am 8. Oktober erscheinen wird. Die Inhalte der Pakete wurde bis jetzt noch nicht verraten, wird aber in nächster Zeit bekanntgegeben. Wer noch keinen Fuß in MK11 gesetzt hat, kann mit der Aftermath Kollection alle bisherigen Inhalte freischalten. Damit sind alle Charaktere, Story-Inhalte, Spielmodi und Skins gemeint, die bereits veröffentlicht wurden und werden. Auch Das kombat-Pack mit den sechs DLC-Charakteren sind dort enthalten.

Mehr über das Spiel könnt ihr hier erfahren. Zudem hat Marco für uns das Spiel auf Herz und Nieren getestet, den Links dazu findet ihr hier.

Quelle: Warner Bros. Pressemeldung und mortalkombat.com