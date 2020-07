Everwild – Neuer Trailer veröffentlicht

Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde unter anderem auch ein neuer Trailer zu Rares vielversprechendem Projekt Everwild veröffentlicht. Das Open World-Action-Adventure überraschte mit einem wunderschön gestaltetem Artstyle, welches sofort an das beliebte Zelda: Breath of the Wild erinnert. Leider wissen wir noch nicht viel über das malerische Projekt außer, dass es für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X erscheinen soll. Wann genau wurde noch nicht bestätigt.

Das wissen wir bisher über Everwild

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Projekt um ein künstlerisches Open World-Action-Adventure, worin verschiedenste Fantasywesen offensichtlich eine größere Rolle spielen. Die Held*innen ziehen durch farbenfrohe, detailreiche Gegenden und typische Motive wie Hoffnung, Dunkelheit und Überleben nehmen unüberraschenderweise ihren Platz ein. Der Trailer macht soweit ganz schön was her und untermalt magiegeladene Szenerien mit atmosphärischer, epischer Musik.

Zumindest macht das Ganze neugierig, auch wenn es auf den ersten Blick wie ein typisches Fantasyprojekt wirkt, welches das Rad nicht unbedingt neu erfindet. Aber wie wir erfahrungsgemäß wissen, muss man das auch nicht immer um ein gelungenes Projekt zu schaffen. Wir bleiben jedenfalls für euch am Ball und beobachten das Projekt weiter.

Quelle: Rare Ltd. via Twitter