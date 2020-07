The Outer Worlds – DLC “Peril on Gorgon” kommt im September

Mit dem gestrigen Xbox Game Showcase stellte Microsoft zahlreiche neue Titel für die kommende Konsolengeneration vor. Bereits erschienene Spiele der hauseigenen Studios sollten dabei allerdings nicht untergehen und so ließ der Redmonder Konzern ebenfalls The Outer Worlds-Entwickler Obsidian Entertainment zu Wort kommen.

Erster DLC für The Outer Worlds

So kündigte man kurzerhand den ersten Story-DLC für das Action-Rollenspiel The Outer Worlds an. Dieser wird den Titel Peril on Gorgon tragen und euch auf den namensgebenden Asteroiden Gorgon begleiten. Hier erwarten euch neue Herausforderungen, Waffen, Ausrüstung als auch brandneue Schwächen. Zudem wird das Level Cap auf 33 angehoben.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon erscheint am 9. September 2020. Besitzer des Season Pass können wie immer direkt zum Release auf den Zusatzinhalt zugreifen. Alle anderen werden mit einem Preis von 14,99 Euro zur Kasse gebeten. Mit “Murder on Eridanos kündigte Obsidian im gleichen Atemzug ebenfalls den zweiten Story-DlC an. Weitere Informationen zum neuen Content soll allerdings erst später folgen.

Quelle: Xbox via YouTube