RPG Maker MZ – Neuster RPG-Baukasten erscheint im August

Lust mal euer eigenes Rollenspiel zu kreieren? Ab dem 20. August 2020 könnt ihr das mit dem aller neusten RPG Maker tun. Publisher Degica Games und Entwickler Kadokawa Corporation bieten euch dann zum Preis von 79,99 US-Dollar das ultimative Tool zur kinderleichten Entwicklung von Rollenspielen an. Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch bereits die RPG Maker Reihe und die zahlreichen damit erstellten Spiele: Eines der bekanntesten und beliebtesten Games ist wohl das von Alexander ‘Marlex’ Koch mithilfe des RPG Maker 2000 erstellte Vampires Dawn.

Zahlreiche Funktionen

Der RPG Maker MZ erlaubt es euch mithilfe von diversen Baustein-Ressourcen Karten und Charaktere selbst zu entwerfen und diese bis ins Detail zu bearbeiten. Eine Datenbank macht es euch möglich Fertigkeiten, Gegenstände und Waffen anzupassen. Während der Erstellung könnt ihr jederzeit in euer eigenes Game springen, um eure Veränderungen zu prüfen. Schließlich seid ihr auch in der Lage, Ereignisse wie Gespräche oder bestimmte Bewegungen zu erstellen – da möchte man dann auch sichergehen, dass alles wie gewünscht abläuft. Der RPG Maker MZ wird ab dem 20. August 2020 via Steam für den PC erhältlich sein.

RPG Maker Fes Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

