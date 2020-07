Rogue Games – Reggie Fils-Aimé berät Mobile-Publisher

Er war eines DER Gesichter von Nintendo und nachdem Reggie-Fils-Aimé als den Job als Präsident von Nintendo of America an den Nagel gehängt hat, war die Frage nach seiner Zukunft groß. Hauptsächlich ist er nun in beratenden Funktionen tätig und nun hat er eine neue Stelle beim Mobile-Publisher Rogue Games.

Rogue Games will mit Reggies Hilfe auf den PC- und Konsolenmarkt

Fils-Aimé scheint sich eher kleinere Projekte zu suchen, denen er mit seiner Erfahrung in der Videospielbranche aushelfen kann. So ist es nun auch mit seinem neuen Projekt, denn bei Rogue wurden bisher eher unbekannte Mobile-Spiele gepublished. Nun möchte der kleine Publisher auch in den PC- und Konsolenmarkt einsteigen und hat sich Fils-Aimé dazu als strategischen Berater gesichert.

“Als Rogue mir ihre Vision für Konsolen gezeigt haben und ich ihre ersten Spiele gesehen habe, die diesen Sommer auf Plattformen wie der Nintendo Switch erscheinen werden, war ich direkt begeistert. Sowohl von ihren Ambitionen als auch von den Innovationen. Ich bin immer auf der Suche nach schnell wachsenden und innovativen Firmen die bereit sind, die Zukunft der Games zu gestalten und freue mich darauf, Rogue in ihrer Mission zu begleiten, Spielepublishing für alle Konsolen zu vereinen und zu vereinfachen” sagt Fils-Aimé.

Nintendo Switch Konsole - Neon-Rot/Neon-Blau (2019 Edition) Plattform : Spielkonsole

Festplatte : 32 GB

Anzeige: 6, 2 „(15, 7 cm) Multi - Berühren, 1280 x 720 Pixel

Prozessor : Individuelle NVIDIA Tegra

Verbindungen : USB 2 . 0 , USB 3 . 2 - A ( 5 Gbit / s ) , HDMI , 3 , 5 - mm - Kopfhörerbuchse

Quelle: gamesindustry