Destiny 2 Jenseits des Lichts – Release verschoben

Und wieder bekommen wir die Konsequenzen von COVID zu spüren. Diesmal trifft es die Destiny 2 Jenseits des Lichts Expansion, die jetzt verschoben wurde.

Destiny 2 Jenseits des Lichts verschoben

Mit Jenseits des Lichts hatte Bungie erst vor wenigen Wochen den ersten Teil einer neuen Trilogie von Expansions angekündigt. Diese sollte am 22. September starten und die aktuelle Saison der Ankunft ablösen.

Da das gesamte Team allerdings von Zuhause aus arbeiten muss, geht die Entwicklung leider nicht so schnell voran wie erwartet. In einem Statement hat Bungie daher jetzt auch angekündigt, dass es nicht beim September Release bleiben wird.

Demnach wird der neue Release jetzt am 10. November stattfinden. Die Roadmap für die aktuelle Saison wurde dahingehend angepasst. Bis November werden zusätzliche Eisenbanner Events und der Halloween Event Festival of the Lost die Zeit überbrücken.

Guardians müssen also ein paar Wochen länger auf neuen Content warten. Dafür werden wir aber auch endlich neue Subklassen erhalten.

Quelle: Bungie.net