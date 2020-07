Hellpoint – Sci-Fi-Rollenspiel erscheint im Juli

Mit Hellpoint erwartet uns diesen Monat ein dunkles Sci-Fi-Rollenspiel mit Action-Elementen. Entwicklerstudion Studio Cradle Games kündigte kürzlich an, dass das Spiel Ende Juli erscheinen wird. Das genaue Veröffentlichungsdatum sei der 30. Juli 2020 auf Steam, Epic Games, GOG.com, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Auf der Steam könnt ihr es euch nicht nur vormerken, sondern sogar schon mit 20% Rabatt vorbestellen. Was genau euch bei dem Spiel erwartet, haben wir hier für euch im Überblick. Ebenso könnt ihr ein kostenloses Sequel Kapitel vorab spielen und euch bereits vor Veröffentlichung in die düstere Welt stürzen.

Wehrt euch gegen die Götter in Hellpoint

“Hellpoint ist ein düsteres und anspruchsvolles Action-RPG, das in einem atmosphärisch außergewöhnlich dichten Scifi-Universum spielt, in dem die Grenzen zwischen Wissenschaft und Okkultismus verschwimmen.” Heißt es im ersten Satz der Spielbeschreibung auf Steam. Ihr befindet euch auf der Station Irid Novo, welche zum Spielball der Götter geworden ist und in Trümmern liegt. Sie ist überrannt von seltsamen Wesen und ihr werdet geschickt um einigen kuriosen Ereignissen in der Station auf den Grund zu gehen.

Auf diese Punkte könnt ihr euch freuen:

Irid Novo ist ein komplexes, vielschichtiges Konstrukt voller Geheimverbindungen, Rätsel, Rätsel innerhalb von Rätseln – und all das wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Auf deiner Reise kannst du unterschiedliche Wege einschlagen, wobei dich bei jedem Schritt neues Grauen und schauerlicher Horror erwarten, je tiefer du in die finstersten Ecken vordringst.

Dutzende Nahkampf- und Distanzwaffen sowie Rüstungsteile ermöglichen dir deinen ganz eigenen Spielstil. Jede Waffe besitzt eine einzigartige Spezialfähigkeit, die du freischalten kannst, sobald du sie beherrschst.

Eine faszinierende Welt, die mit den Nachwirkungen einer gewaltigen Quantenkatastrophe kämpft, mit einer Story, die fest in der Tradition klassischer und moderner Science-Fiction-Filme verankert ist. Allein der Soundtrack sorgt für Gänsehaut!

Die Raumstation umkreist in Echtzeit ein ominöses Schwarzes Loch, das verschiedene dynamische Ereignisse auslöst, wie etwa modifizierte Gegnerwerte und -positionen oder das Auftauchen von Bossen und angreifenden Horden.

Bei Schwierigkeiten empfiehlt sich eine Koop-Session mit Freunden auf dem Sofa oder ein Online-Hilferuf. Die Beute wird geteilt und die Erfahrung des lokalen Spielers wird vollständig gespeichert.

Sollte die Herausforderung hingegen zu gering sein, kannst du andere Spieler zum Kampf herausfordern! Der PvP-Mehrspielermodus unterstützt bis zu 4 Spieler.

Quelle: Steam