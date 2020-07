Guardian Tales – Vorregistrierung für das Mobile-RPG möglich

Nach einem vielversprechenden Soft-Launch kündigten Kakao Games nun den nächsten Schritt ihres Mobile-RPGs Guardian Tales an. Es geht nunmehr in großen Schritten auf die weltweite Veröffentlichung zu, weshalb nun die Vorabregistrierung für das Spiel geöffnet wurde. Auf der offiziellen Homepage kann man sich registrieren und bis zum 27. Juli 2020 noch einige exklusive Ingame-Gegenstände sichern.

Darum geht’s bei Guardian Tales

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-Adventure-RPG im Pixel-Design in welchem ihr Unmengen an verschiedensten Levels und Welten durchqueren müsst. In Vogelperspektive trotzt ihr etlichen Gefahren und Rätseln und heuert Begleiter an, die euch auf euren Abenteuern begleitend unterstützen. Herausfordernde Bosskämpfe bleiben dabei natürlich auch nicht aus. Ebenso könnt ihr eure eigene Insel gestalten und eurem Sammeltrieb bei den verschiedenen Begleitern fröhnen. Die Welten sind dabei als Hommage an alte Videospielklassiker angelehnt.

Quelle: Guardian Tales Homepage