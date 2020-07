Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im Juli 2020

Jeden Monat aufs Neue stockt Microsoft das Portfolio des Abo-Dienstes Xbox Game Pass mit neuen Titeln auf. Auch im Juli erwarten Abonnenten einige spannende Neuzugänge.

Xbox Game Pass mit Fallout 76

Seit dem 1. Juli haben Spieler auf auf dem PC Zugriff auf den Sporttitel Out of the Park Baseball 21. Als besonderes Schmankerl dürfen sich Abonnenten seit dem Monatsbeginn über Bethesda’s Multiplayer-Survival-Rollenspiel Fallout 76 freuen. Dieser steht sowohl auf dem persönlichen Heimrechner als auch auf der Xbox One ab sofort zur Verfügung. Zudem erweitern ab dem 9. Juli das Action-Rollenspiel CrossCode und der Prügler Soulcalibur VI auf der Redmonder Heimkonsole das Portfolio des Game Pass. Außerdem enthalten sind die DLC’s Minecraft Dungeons: Jungle Awakens sowie State of Decay 2: Green Zone & The Plunder Pack.

Quelle: XboxDynasty