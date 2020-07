Final Fantasy XIV – Kollabo-Event mit Dragon Quest spielbar

Unter dem Motto “Harte Steine, weiche Birnen” startet heute das Final Fantasy XIV Kollabo-Event mit Dragon Quest X. Bis zum 27. Juli 2020 könnt ihr an diesem zeitlich begrenzten Ereignis teilnehmen, um im Kampf gegen gewaltige und gefährliche Golems Belohnungen zu erhalten, die von Dragon Quest inspiriert wurden. Ihr könnt an dem Event beteiligen, indem ihr im Nald-Kreuzgang in Ul’dah Havak Alvak ansprechen, um den Auftrag anzunehmen, und besondere FATEs in verschiedenen Gebieten ausfechten. Dieser Inhalt kann nicht von Spielern abgeschlossen werden, die ihn in der Vergangenheit schon einmal gespielt haben.

Das beliebte Final Fantasy XIV Kollabo-Event kehrt zurück

Im Zuge des Events gibt es natürlich auch wieder spezifische Belohnungen, die nur innerhalb des Events erlangt werden können. So könnt ihr euch diesmal die Kopfbedeckungen Rohlingmaske und Schleimkönig-Krone und einen Golembegleiter sichern.

Wir haben hier für euch einmal alle Orte der FATES aufgelistet: