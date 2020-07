Bandai Namco – Digitales Showcase für Juli bestätigt

Nach der E3-Absage zieht nun auch Publisher Bandai Namco nach und kündigt ein digitales Event für Ende Juli an.

Bandai Namco nennt Termin

Unter dem Titel ‘Play Anime Live’ wird Publisher Bandai Namco einen digitalen Livestream abhalten, der Informationen zu neuen und auch kommenden Spielen bereithält. Konkrete Details hierzu verriet das Unternehmen bisher allerdings nicht.

Das Showcase richtet sich in Deutschland vor allem an Nachteulen, als Starttermin nennt man nämlich den 23. Juli um 1 Uhr morgens deutscher Zeit. Der Stream kann dann wie üblich live über YouTube, Twitch und Facebook verfolgt werden.

Zu Erwarten sind unter anderem Updates und Neuigkeiten zu Tales of Arise, Dragon Ball Z: Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4 oder My Heroes: One’s Justice 2.

Quelle: Bandai Namco