Halo: Infinite – Geheimnisvoller Teaser enthüllt feindliche Fraktion

Mit Spannung warten viele Spieler auf die Gameplay-Enthüllung von Halo: Infinite. Der Shooter von 343 Industries soll schließlich auf dem Juli-Event von Microsoft gezeigt werden. Ein neuer Teaser-Trailer auf Twitter macht nun Lust auf mehr, denn er verrät ein erstes, wichtiges Detail.

In Halo: Infinite spielen die “Banished” wohl eine große Rolle

Die Sci-Fi-Reihe führte in Halo Wars 2 nämlich mit den “Banished” eine neue, feindliche Fraktion ein. Diese sind abtrünnige Söldner der Covenant, die von Atriox angeführt werden. Der kryptische Teaser auf Twitter verrät jedoch deren Auftritt im kommenden Halo-Spiel. Welche Rolle sie allerdings genau einnehmen werden ist unklar. Sie definieren sich jedoch durch eine besonders aggressive Art, insbesondere Menschen gegenüber. Somit könnte die Feindschaft hier in einem großen Krieg münden. Unklar ist ebenfalls, inwiefern die Geschichte aus Halo 5 weitergesponnen wird. Spätestens im Juli sollten wir jedoch einen Eindruck von der Story erhalten können. Das Game soll für Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, aktuellen Infos zufolge soll es aber passend zum Launch der neuen Xbox-Konsole auf den Markt kommen.

Quelle: 343 Industries via Twitter