Pokémon UNITE – Es wurde ein Pokémon-MOBA angekündigt

Die Pokémon Company hat in dem heutigen Pokémon Presents Livestream ein komplett neues Spiel angekündigt. Zusammen mit Tecent Games und TiMi Studios bringen sie uns Pokémon UNITE. In diesem Game tretet ihr in einem 5v5 Match gegeneinander an und versucht so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Das ganze erinnert stark an Dota 2 oder League of Legends – inklusive aufleveln, entwickeln und Fertigkeiten freischalten. Pokémon UNITE wird kostenlos sein und erscheint sowohl für die Nintendo Switch als auch für Mobilgeräte. Darüber hinaus wird das Spiel Cross-Play unterstützen.

Kein Pokémon Diamant und Perl Remake?

In dem Pokémon Presents Livestream vom 17.06.2020 hieß es bereits, dass wir einen weiteren Livestream am 24.06.2020 und damit eine weitere große Ankündigung zu sehen bekommen werden. Viele Fans hatten auf ein Remake der vierten Generation, also Diamant und Perl, gedacht und vor allem gehofft. Nun handelt es sich bei der großen Ankündigung jedoch um Pokémon UNITE. Ob wir dennoch ein Remake von Diamant und Perl erhalten werden, ist fraglich. Aber die Ankündigung des Pokémon-Mobas schließt das Remake immerhin nicht komplett aus.

Quelle: The Pokémon Company via YouTube