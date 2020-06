Project Cars 3 – Rennspiel erscheint Ende August

Bandai Namco und die Slightly Mad Studios bringen Project Cars 3 schon Ende August auf den Markt.

Releasetermin bekannt

Project Cars 3 wird überraschend schon in weniger als zwei Monaten für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Der Release ist dabei konkret für den 28. August 2020 angesetzt und soll gleichzeitig auch einige Superlative mit sich bringen.

So verspricht Entwickler Slightly Mad den größten Fuhrpark in der Geschichte der Reihe. Darüber hinaus erwarten Spieler gänzlich neue Strecken, Hilfsangebote für Neulinge sowie eine beachtliche Anzahl an Individualisierungsoptionen für Fahrer und Autos.

“Außerdem wird es einen sehr ausführlichen Karrieremodus geben, in dem SpielerInnen ihre Reise vom Sonntagsfahrer zur Rennlegende starten können”. https://www.youtube.com/watch?v=SuGiOzrsNXM

