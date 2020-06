Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Neuer Teil offiziell mit Gameplay und Release angekündigt

Fast aus dem Nichts kommt Crash Bandicoot zurück auf die Konsolen und dies direkt mit einem brandneuen Abenteuer nach über zehn Jahren. Dabei setzt Activision mittlerweile bekannte Entwickler an den vierten Teil. Toys for Bob haben bereits an der N’Sane Trilogy mitgearbeitet und auch das Spyro-Remake geht auf deren Kappe. Crash Bandicoot 4: It’s About Time knüpft an das Ende von Crash Bandicoot: Warped an, als Neo Cortex, Dr. N. Tropy und Uka Uka auf einen fernen Planeten verbannt wurden.

Crash Bandicoot 4 erscheint schon im Oktober 2020

Nach jahrzehntelangen Fehlschlägen gelingt den dreien endlich die Flucht, wobei sie ein Loch in Fieser-Wissenschaftler-Größe in das Raum-Zeit-Gefüge reißen. Nun würde ihrer totalen Herrschaft über das gesamte Multiversum eigentlich nichts mehr im Weg stehen, wären da nicht diese zwei flauschigen Beuteldachse von N. Sanity Island.

Bei ihrem Abenteuer entdecken die Spieler vier Quantum-Masken, die über Raum und Zeit wachen und mit deren Hilfe sie die Regeln der Realität beugen können, um auf neue Art und Weise gefährliche Hindernisse zu überwinden. Heute stellen wir die Zeitmaske vor, die alles verlangsamt, und die Schwerkraftmaske, mit der sich die Helden kopfüber fortbewegen können. Fans werden erleben, wie der Crash, den sie kennen und lieben, sich weiterentwickelt und neue Gameplay-Mechaniken einsetzt, indem er an Wänden entlangläuft, über Rails grindet und an Seilen schwingt. Als Crash oder Coco begeben die Spieler sich auf eine Reise, um das Multiversum zu retten, und bekommen mit neuen spielbaren Charakteren – darunter der hinterhältige Neo Cortex – sogar einen anderen Blick auf die Mission unserer Helden, die Pläne ihrer garstigen Widersacher zu vereiteln.

„Unsere Teams haben schon zwei umwerfende neu gemasterte Crash Bandicoot-Titel veröffentlicht, und die Community liebt die Reihe nach wie vor. Deshalb ist es jetzt Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Rob Kostich, President von Activision. „Die loyale Fangemeinde wartet schon lange ungeduldig darauf, dass die Reise ihres heißgeliebten Beuteldachses weitergeht, und mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time sorgen wir dafür, dass sie auf ihre Kosten kommt.“

Crash Bandicoot 4: It’s About Time wird am 02. Oktober 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One-Familie .

Crash Bandicoot™ 4: It's About Time - [PlayStation 4] Es wird Zeit - für ein wumptastisches neues Crash Bandicoot-Spiel! Crashe mit deinen Lieblings-Beuteldachsen vierwärts in ein Abenteuer, das die Grenzen der Zeit sprengt.

Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können.

Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt's? Nicht in diesem Universum!

Quelle: Activision via Pressemeldung