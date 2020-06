Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition gratis für PC und Konsolen

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition gibt es sowohl für PC als auch Konsolen bis zum 25. Juni 2020 kostenlos.

Gratis Kampf der Götter

Warner Bros. Interactive Entertainment verschenkt zurzeit die Ultimate Edition von Injustice: Gods Among Us. Wie das Studio via Twitter bekannt gegeben hat, können sich sowohl PC-Spieler als auch Konsoleros das Game bis zum 25. Juni 2020 kostenlos sichern. Ihr könnt das Game ganz einfach auf Steam oder im PlayStation Store herunterladen. Xbox-Spieler müssten noch einmal den alten Xbox 360 Store aufsuchen, um eine Kopie des Spiels für die Xbox One zu erhalten. Die Ultimate Edition enthält alle DLCs, die für das Game herauskamen: zusätzliche Kämpfer wie Lobo oder Batgirl und zahlreiche Skins und neue S.T.A.R Labs-Missionen. Injustice: Gods Among Us erschien am 16. April 2013 für Wii U, Xbox 360 und PlayStation 3. Im November 2013 folgte dann die Ultimate Edition für PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360 und PC.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D — WB Games (@wbgames) June 19, 2020

Quelle: WB Games via Twitter