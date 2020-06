Super Smash Bros. Ultimate – Kämpfer aus ARMS wird nächste Woche enthüllt

Aus welchem Spiel der nächste DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate kommen wird, ist bereits seit einer Weile bekannt. Es wird ein Charakter aus Nintendos neuer Kampfspiel-IP ARMS sein. Doch wir wissen noch nicht genau, welcher Kämpfer es sein wird. Spring Man gibt es bereits als Helfertrophäe, er scheidet wohl also aller Voraussicht nach aus.

ARMS hat einige Kämpfer, die sich auch als Smash-Charakter eignen würden. Da wäre zum Beispiel Ribbon Girl, die neben Spring Man ebenfalls als Maskottchen des Spiels fungiert. Aber auch Charaktere wie Ninjara und Twintelle gehören zu den Fan-Favoriten. Welcher neue Kämpfer es letztendlich wird, möchte Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai in einem 35-minütigen Livestream enthüllen. Dieser wird am Montag um 16 Uhr ausgestrahlt.

Join us next Monday at 16:00 CEST to find out which #ARMS fighter is joining Super #SmashBrosUltimate in a roughly 35 minute-long livestream from series director Masahiro Sakurai.

👉 https://t.co/rhPnOp89T8 pic.twitter.com/rVLUXJACrk

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 19, 2020