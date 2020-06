Pokémon – Nächster Livestream bereits nächste Woche

Erst vor wenigen Tagen gab es einen “Pokémon Presents” Livestream, in dem ein paar Sachen angekündigt wurden wie zum Beispiel die lang ersehnte Snap-Fortsetzung. Doch das soll längst nicht alles gewesen sein, denn der nächste Livestream steht bereits in den Startlöchern.

Noch viel mehr Pokémon-Content

Wie die offiziellen Twitter-Kanäle bereits kurz nach Ende des Livestreams am Mittwoch bekannt gaben, wird es bereits nächste Woche einen weiteren geben. Mit der Ankündigung von Snap und dem Release zum ersten Schwert/Schild-DLC “Die Insel der Rüstung” stellt sich die Frage, was wohl noch angekündigt werden könnte. Vielleicht mal wieder ein Remake? Am Mittwoch, dem 24. Juni werden wir mehr erfahren, dann wird der Livestream ausgestrahlt.

Das ist noch immer nicht alles, Trainer! Am 24. Juni gibt es bereits weitere Pokémon-Neuigkeiten! 😉 pic.twitter.com/j6H10zneb4 — Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) June 17, 2020

Quelle: Twitter