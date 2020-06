Werewolf The Apocalypse Earthblood – Rettet die Natur als Werwolf

NACON und Cyanide entwickeln derzeit Werewolf The Apocalypse Earthblood, ein Spiel in dem ihr die Natur als Werwolf rettet. Um mehr von der Welt zu Erfahren, wurde heute ein Cinematic-Trailer veröffentlicht.

Mehr Infos zur Geschichte!

Der Trailer gibt den Spielern mehr Details zur Story und dem Helden Cahal. Dieser ist nämlich dabei seine Tochter zu retten, doch dafür muss er sich erst einem korrupte Unternehmen stellen. Das Endron-Erdöl-Unternehmen zerstört mutwillig die Natur und versteckt das ganze hinter einer “Greenwashing”-Werbekampagne. Durch Cahals Fähigkeit sich in einen Wolf zu verwandeln, kann er Dinge wahrnehmen, die Menschen nicht können. Durch seine Wut verwandelt er sich in einen Wolf und bekämpft so die übernatürlichen Kräfte des Bösen. Wirklich viel wurde zum SPiel jedoch noch nicht veröffentlicht. Lediglich, das es sich um ein Action-RPG handeln soll, wurde bereits im Vorfeld verraten. Mehr zu dem Spiel erfahrt ihr während der NACON CONNECT, welche am 7. Juli stattfinden wird.

Quelle: NACON via Pressemeldung