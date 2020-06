XIII – Remake des Shooters hat einen Releasetermin

XIII, der Ego-Shooter aus dem Jahre 2003, bekommt bekannterweise ein Remake, entwickelt von PlayMagic und gepublished von Microids. Nun hat der Shooter im Cell-Shading-Look einen offiziellen Releasetermin. Ende diesen Jahres ist es soweit.

Im November geht XIII in eine neue Runde

Die Neuauflage wird am 10. November 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Zudem wird eine Limited Edition auf den Markt kommen, die neben dem Spiel auch noch ein Steelbook, 3 Artwork-Karten und ein Ingame-Skinpack für goldene Waffen enthält. Das Remake wird sich sehr stark am Original orientieren, jedoch wurden die Sprachaufnahmen neu vertont und einige Gameplaymechanismen wurden modernisiert.

Quelle: allgamesdelta