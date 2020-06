DIRT 5 – Erste Details zum Karriere-Modus veröffentlicht

DIRT 5 steht schon in den Startlöchern, nun wurden Details zur Story Bekannt gegeben. Untermalt wird das ganze von großen Sprecher-Legenden wie Troy Baker.

Auf was könnt ihr euch freuen?

Bekannte Sprecher wie Troy Baker und Nolan North leihen den Charakteren in DIRT 5 ihre Stimme. Troy Baker nimmt dabei die Rolle von Alex Janiček ein, der auf den Spieler aufmerksam wurde und ihn unter seine Fittiche nimmt. Euer Rivale Bruno Durand wird von Nolan North gesprochen und konnte seine Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen. Unterteilt wird die Karriere in 5 Abschnitte, in denen ihr bestimmte Rennen auswählen oder überspringen könnt. Dabei warten über 130 Events und neun verschiedene Renn-Typen auf euch. Durch Rennen verdient ihr Marken, die benötigt werden, um das Haupt-Event jedes Kapitels freizuschalten. Der Splitscreen ist auch im Karriere-Modus verfügbar und die Siege werden, mit Boni, Geld und Marken, auf euer Konto gerechnet. Des weiteren gibt es geheime Throwdowns, in denen ihr in One-on-One-Duellen, gegen Herausforderer antreten könnt. Das Spiel erscheint im Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Anfang 2021 wird es auch eine Umsetzung für Google Stadia geben, zudem ist eine Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen in Arbeit.

DIRT 5 - Launch Edition (Playstation 4) DIRT 5 - Der brandneue Teil der beliebten Rennspielserie wird mutiger und frecher als je zuvor

Ultimative Racingerfahrung: Beeindruckende Nachbildung realer Orte, berauschende Farben, elektrisierender Soundtrack & dynamische Wetterverhältnisse

Egal ob Couch-Multiplayer oder online gegen den Rest der Welt: harte Off-Road-Action erwartet Dich

Lass sie Staub fressen: Setz Dich im story-basierten Karrieremodus gegen harte Rivalen durch und verdiene Dir einzigartige Belohnungen

Quelle: Codemasters via Pressemeldung