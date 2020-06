Mass Effect – Remaster der Trilogie im Herbst?

Gerüchten zufolge plant Electronic Arts eine Remastered-Version der Mass Effect Trilogie bereits im Herbst dieses Jahres zu veröffentlichen. Laut Gamereactor soll diese Neuauflage sogar mehr als ein einfaches Remaster werden. Sie soll EA’s Blockbuster-Titel Ende des Jahres werden, denn dem Publisher scheint es momentan an großen Titeln, wie zum Beispiel Battlefield, zu mangeln. Was genau EA plant, ist nicht bekannt. Auch ob dieses Gerücht sich als wahr behauptet bleibt abzuwarten.

Ankündigung bei EA Play 2020?

Vielleicht sind wir am 19. Juni 2020 schlauer. Denn dann findet die EA Play 2020 statt. Eigentlich war die Veranstaltung bereits für diese Woche angesetzt, doch aufgrund der anhaltenden Proteste in den USA entschied sie Electronic Arts dafür, das Event um eine Woche zu verschieben. EA Play 2020 startet am 19. Juni 2020 um 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit. Falls die Gerüchte um ein Mass Effect Trilogy Remaster stimmen, dann wäre diese Veranstaltung die perfekte Gelegenheit für eine Ankündigung.

Quelle: Gamereactor