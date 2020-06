The Last of Us Part II – Sony startet Challenge zum Song “Through the Valley”

Publisher Sony hat zur großen Community-Challenge für The Last of Us Part II ausgerufen. Zu gewinnen gibt es unter anderem die begehrte Ellie Edition.

Singt ein Cover zu “Through the Valley”

Publisher Sony hat just eine große Cover-Challenge zu The Last of Us Part II ausgerufen und fordert die Community auf teilzunehmen. Im Rahmen des Wettbewerbs gilt es ein möglichst kreatives Cover des Songs “Through the Valley” zu erstellen, den wir bereits im Ankündigungstrailer zum Spiel hören konnten. Sony betont nochmals nachdrücklich, dass Teilnehmern keine Grenzen gesetzt sind und prinzipiell alles erlaubt sei.

“Überraschungen mit kreativen Ideen und tollen Performances sind gerne gesehen.Alle Einsendungen werden gesammelt und kuratiert, wobei im Anschluss ein einzigartiges Community-Cover mit einer Auswahl der eingesendeten Versionen entstehen soll.”

Eure kreativen Ergüsse könnt ihr noch bis zum einschließlich 15. Juni unter dem Hashtag #TTVChallenge oder direkt per Mail an siee.win4theplayers@sony.com posten. Der Gewinner kann sich letzten Endes über die exklusive Ellie Edition des Spiels freuen.

Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Quelle: PlayStation Blog