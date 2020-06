Xbox Series X – So wird der neue Xbox Store aussehen

Es gab in der jüngeren Vergangenheit bereits erste Leaks und Gerüchte. Unter dem Codename “Mercury” sollte eine neue Version des Xbox Stores ausgerollt werden. Denn der wurde in der Ära der Xbox One oft von den Usern kritisiert. Nun erhalten wir endlich einen ersten Ausblick darauf, wie der Store der Zukunft aussehen wird.

Der Shop für Xbox Series X und Xbox One erhält ein komplettes Redesign

Zuerst war es der russische Twitter-Account “WinCommunity”, welcher erste Leaks zum neuen Design veröffentlichte. Nun gibt es aber auch von Windows Central einen umfassenden Einblick in die neue Struktur des Xbox Stores. Optisch scheint man sich dabei stark an der Game Bar, sowie der Game Pass App für das Smartphone orientiert zu haben. Der Store wirkt deutlich aufgeräumter, besser strukturiert und organisiert. Die gewünschten Produkte scheinen sich deutlich leichter finden zu lassen, auch dank der übersichtlicheren Kategorien. Dazu wurden die Ecken abgerundet, insgesamt wirkt das Konzept viel schlüssiger und einheitlicher als zuvor. Ebenfalls erfreulich fällt das Tempo aus. Die bisherigen Ruckler und Ladezeiten gehören damit endlich der Vergangenheit an und dürften die User-Experience erheblich verbessern. Außerdem werden beim Durchscrollen sofort die Trailer des jeweilige Spiels angezeigt. Das Stöbern selbst ist dank des Fluent-Designs und der geschmeidigen Animationen deutlich angenehmer. Leider ist jedoch unbekannt, wann das Update für den Store erscheinen wird. Ausgemachte Sache scheint es jedoch zu sein, dass das neue Design sowohl auf der Xbox Series X, als auch auf der Xbox One ausgerollt wird.

