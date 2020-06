Pokémon Schwert und Schild – Insel der Rüstung Erweiterung kommt im Juni

Mit einem neuen Trailer hat die Pokémon Company das Erscheinungsdatum zur ersten Hälfte des kommenden Erweiterungspasses verkündet. Die Insel der Rüstung wird ab dem 17. Juni zum Download bereitstehen. Der zweite Teil mit dem Namen die Schneelanden der Krone wird dagegen erst ab Herbst zur Verfügung stehen. Ein konkreter Termin wurde bisher nicht genannt.

Neue Galar-Formen

Im Trailer ist auch Galar-Lahmus zu bestaunen. Die Galar-Form von Lahmus gehört der Typenkombination Gift/Psycho an und besitzt die neue Attacke Muschelwaffe und die Fähigkeit Schnellschuss. Die legendären Vogel-Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados erhalten ebenfalls eigene Galar-Formen: Galar-Arktos ist dann vom Typ Psycho-Flug, Galar-Zapdos hingegen Kampf-Flug und Galar-Lavados gehört dem Typ Unlicht-Flug an. Sie werden allerdings erst in Schneelande der Krone eine Rolle spielen. Pokémon Schwert und Schild sind am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen.

