Google Stadia – Das sind die Neuzugänge für Pro-Abonnenten

Google bemüht sich derzeit das Angebot der eigenen Streaming-Plattform Google Stadia stetig zu erweitern. Pro-Abonnenten dürfen sich im laufenden Monat über sechs Neuzugänge in der noch mageren Bibliothek freuen.

Google Stadia mit Little Nightmares und der Metro-Reihe

So kündigte der US-amerikanische Konzern unlängst an, dass sechs weitere Spiele im laufenden Sommermonat kostenlos für alle Pro-Abonnenten zur Verfügung stehen werden. Darunter der Couch-Koop-Titel Get Packed, das Action-Adventure Gylt sowie das düstere Abenteuer Little Nightmares. Zudem gesellen sich die Spiele Power Rangers: Battle for the Grid, Superhot und Panzer Dragoon.

Unabhängig davon gab Google ebenfalls bekannt, dass der Stadia Store in Kürze um zusätzliche Titel erweitert wird. So soll die populäre Shooter-Reihe Metro Einzug in das Streaming-Netzwerk halten. Mit den kommenden Ablegern Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux sind dann schlussendlich alle drei Titel der Reihe via Google Stadia spielbar. Auch MMO-Fans haben Grund zur Freude: Ab dem 16. Juni ist ebenfalls The Elder Scrolls Online via Stadia zugänglich.

Quelle: Eurogamer